В МИД озвучили надежды Москвы на подход Киева к переговорам

Замглавы МИД Руденко: Москва надеется, что Киев серьезно подойдет к переговорам

Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине. Руденко напомнил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил это 10 мая, когда выступил с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о совете властям Украины перед переговорами. Он отметил, что им не следует отказываться от переговоров с Россией, несмотря на то, что Киев еще не получит российский проект меморандума о прекращении огня.