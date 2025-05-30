Спецпосланник Трампа рассказал о совете властям Украины перед переговорами

Келлог: США посоветовали Украине не отказываться от переговоров с Россией

Властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией, несмотря на то, что Киев еще не получит российский проект меморандума о прекращении огня. О совете украинским властям спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог рассказал в интервью ABC News.

Он сообщил, что разговаривал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который возглавит переговорную группу. По его словам, глава ведомства тоже не видел проект меморандума РФ.

«Я всегда предостерегал его: не говорите таких вещей, что вы не явитесь [на переговоры]. Нужно показать, что вы настроены серьезно», — сказал Келлог.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о том, будут ли США принимать участие в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. «Мне нечего сказать вам об этом», — сообщила она.

