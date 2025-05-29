В Госдепе отказались отвечать на вопрос об участии США в переговорах в Стамбуле

В Госдепе отказались комментировать участие США в будущих переговорах в Стамбуле

Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты принимать участие в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом», — сказала чиновница.

Ранее в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция ждет делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе с министром обороны страны, главой делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустемом Умеровым, главой МИД Андреем Сибигой и главой своего офиса Андреем Ермаком.