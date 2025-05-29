В Турции заявили о возможной встрече делегаций России и Украины на следующей неделе

Турция ожидает делегации России и Украины на переговорах на следующей неделе

Турция ждет делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Эрдогана.

Отмечается, что вопрос обеспечения безопасности будет осуждаться. В Анкаре выразили, что планируемые переговоры поспособствуют прекращению огня и обеспечению мира в регионе.

При этом власти Турции не комментируют возможное участие представителей Турции в российско-украинских переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе с министром обороны страны, главой делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустемом Умеровым, главой МИД Андреем Сибигой и главой своего офиса Андреем Ермаком.