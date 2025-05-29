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19:17, 29 мая 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с главой украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Зеленский провел встречу по дипломатической работе с Умеровым, Ермаком и Сибигой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе с министром обороны страны, главой делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустемом Умеровым, главой МИД Андреем Сибигой и главой своего офиса Андреем Ермаком. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня провел совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и главой Офиса Ермаком по вопросам дипломатической работы. Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще на этой неделе», — написал он.

Политик добавил, что сегодня они также провели разговоры с представителями США и Европейского Союза. Он также выразил негодование тем, что российская сторона до сих пор не передала Киеву проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине, а также призвал усилить санкционное давление на Россию.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со словами «зачем ждать до понедельника» призвал Россию немедленно передать документ. Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы следующая встреча принесла ощутимые результаты.

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