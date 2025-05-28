В МИД Украины потребовали от РФ передать меморандум со словами «зачем ждать»

Если РФ доработала свой меморандум по украинскому урегулированию, то его нужно передать немедленно, заявил в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Зачем ждать до понедельника?» — задался вопрос министр. Сибига объяснил необходимость немедленной передачи меморандума до второго раунда переговоров, тем, что «только хорошо подготовленная встреча может дать ощутимые результаты».
До этого с таким же требованием к России обратился министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, он уже передал украинскую версию документа российской делегации и ожидает меморандум от РФ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона собирается предоставить украинской делегации меморандум. Он заключил, что документ излагает позицию РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого заявил, что проект меморандума российской стороны находится в завершающей стадии. Он подчеркнул, что документ появится скоро.