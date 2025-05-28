В МИД Украины потребовали от РФ передать меморандум со словами «зачем ждать»

Глава МИД Украины Сибига потребовал от РФ немедленно передать меморандум

Если РФ доработала свой меморандум по украинскому урегулированию, то его нужно передать немедленно, заявил в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Зачем ждать до понедельника?» — задался вопрос министр. Сибига объяснил необходимость немедленной передачи меморандума до второго раунда переговоров, тем, что «только хорошо подготовленная встреча может дать ощутимые результаты».

До этого с таким же требованием к России обратился министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, он уже передал украинскую версию документа российской делегации и ожидает меморандум от РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона собирается предоставить украинской делегации меморандум. Он заключил, что документ излагает позицию РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого заявил, что проект меморандума российской стороны находится в завершающей стадии. Он подчеркнул, что документ появится скоро.