«Будете хулиганить — будете получать». В Кремле пригрозили Киеву ответом на атаки. США выразили обеспокоенность в связи с этим

Представитель Госдепа Брюс: США обеспокоены ответными ударами России по Украине

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин четко обозначил позицию по поводу атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию страны. По его словам, подобные действия не останутся без ответа.

Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так «беспилотниками хулиганить» у нас в России. Будете хулиганить — будете получать Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, также заявил, что ответные удары Вооруженных сил (ВС) России после атак Киева на гражданскую инфраструктуру РФ естественны.

По его словам, Киев «прекрасно знает», что Россия наносила удары исключительно по военным объектам и объектам, которые используются Вооруженными силами Украины.

Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, [президент Украины Владимир] Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили Сергей Лавров Глава МИД России

В США заявили о беспокойстве из-за ответных ударов РФ по Украине

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены последними ответными ударами России по Украине. Вашингтон призвал стороны к сдержанности и попросил избегать дальнейшей эскалации конфликта.

Также Брюс во время брифинга не подтвердила информацию об отмене ограничений на удары вглубь России западным оружием.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с атаками украинских дронов по мирным жителям в России. В то же время он осудил массированные атаки ВС РФ на территорию Украины в прошедшие выходные, которые «привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения».

Зеленский пригрозил России ответом на удары по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России ответом на удары по стране.

Публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива ясна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны ощущать отчетливо последствия того, что делают против Украины. Это будет Владимир Зеленский Президент Украины

Политик ранее также заявлял, что Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям. По его словам, разведки стран — партнеров Украины имеют такую же информацию.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик отреагировал на угрозы Зеленского и заявил, что политик, желая рассказать украинскому народу о военных успехах, «потерял берег из виду».

«Остапа понесло» — конечно можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял Дмитрий Белик Депутат Государственной Думы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговоров по урегулированию конфликта.