«Сотни взрывов и огненный ад». Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО

Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с сотнями взрывов

Украинская столица подверглась одному из самых масштабных налетов с начала специальной военной операции (СВО). В продолжавшейся более шести часов атаке были задействованы ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты.

В городе прозвучали сотни взрывов, фиксируются пожары, также сообщается о разрушениях от работы систем противовоздушной обороны.

В Киеве огненный ад Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Предположительно, одной из целей стал завод «Антонов». На этом предприятии, как сообщает канал Telegram-канал «Изнанка» , производят дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинская ПВО оказалась перегружена

В какой-то момент в Киеве перестала работать ПВО, указал украинский блогер Анатолий Шарий. Он опубликовал несколько снятых очевидцами видео, на которых слышно, как ударные дроны атакуют цели, не встречая сопротивления. При этом, отмечает он, до десяти беспилотников беспрепятственно ударили в одну точку. Позднее Шарий заявил, что ПВО все же работала, «но очень вяло».

Telegram-канал «Повернутые на войне» утверждает, что украинскую ПВО удалось перегрузить роем специальных дронов-мишеней, на которые приходилось тратить дорогостоящие зенитные снаряды. «Столько боеприпасов, стволов, и ракет для обороны у них просто нет», — объяснили авторы канала.

Также высказывалось предположение, что Воздушные силы ВСУ начали применять против беспилотников западные системы ПВО. Автор канала «Осведомитель» считает, что на многочисленных появившихся в сети видео видна работа немецких комплексов IRIS-T и американских Patriot.

Удар по Киеву может быть ответом на атаку дронов ВСУ по России

За сутки до сегодняшнего удара военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ после массированной атаки по территории России. Он напомнил, что с вечера 20 мая до утра 22 мая силы ПВО сбили 485 дронов, из них 63 — над Московской областью. «Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — заявил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что Россия даст адекватный и жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам. Он подчеркнул, что Киев и Запад должны почувствовать свою ответственность за атаки.

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал «суицидальным шоу» запуски беспилотников по территории России. Политик подчеркнул, что за подобные провокации Киева украинцам приходится «расплачиваться своей кровью».

Все предсказуемо: атака в сторону Москвы = массовый удар по Украине. И так каждый раз! Артем Дмитрук депутат Верховной рады Украины

По его словам, это выгодно лишь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который «воюет с экрана, пока страна умирает в реальности». Как указал депутат, президент «играет в героя и кричит "до победы", хотя у него уже давно есть "эвакуационный план"». «Зеленский отлично понимает: его выход из Украины возможен только на фоне полной разрухи. (...) Поэтому ему нужен не выход — ему нужна катастрофа. Зеленский боится мира, потому что мир — это трибунал», — пояснил Дмитрук.