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04:30, 24 мая 2025Бывший СССР

Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала СВО

Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

В продолжающемся уже более шести часов налете задействованы ударные дроны «Герань», а также баллистические ракеты. В городе фиксируются пожары, также сообщается о разрушениях от работы систем противовоздушной обороны.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» подсчитал, что в Киеве прозвучали сотни взрывов.

В некоторых районах украинской столицы ПВО действует активно, в других — практически не работает. В частности, ранее сообщалось, что до десяти беспилотников смогли беспрепятственно поразить одну цель.

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