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02:59, 24 мая 2025Бывший СССР

На Украине заметили странную деталь в ночной атаке на Киев

Шарий: В Киеве ПВО очень вяло отражает массированную атаку дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве перестала работать система противовоздушной обороны (ПВО). На это указал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он опубликовал несколько снятых очевидцами видео, на которых слышно, как ударные дроны атакуют цели, не встречая сопротивления. При этом, отмечает он, до десяти беспилотников беспрепятственно ударили в одну точку.

Позднее Шарий заявил, что ПВО все же работала, «но очень вяло».

В ночь на субботу, 24 мая, сообщалось, что по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. По утверждению Telegram-канала «Повернутые на войне», это одна из самых масштабных атак с начала конфликта.

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