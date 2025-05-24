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01:28, 24 мая 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об ударе «Гераней» по Киеву

ВВС Украины: Киев попал под удар «Гераней» и баллистических ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, передает «Страна.ua».

В ночь на субботу, 24 мая, в столице прогремели взрывы. Киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Кроме того, стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по целям в Одессе. При атаке были задействованы новые ударные дроны, которые «визуально схожи с "Ланцетом", но имеют больший размер и усиленную боевую часть».

Взрывы в Киеве также были слышны вечером в пятницу, 23 мая. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

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