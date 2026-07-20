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19:31, 20 июля 2026Путешествия

Пассажир остался со сломанной инвалидной коляской по вине авиакомпании

Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажир остался со сломанной инвалидной коляской по вине авиакомпании Air Astana. Подробностями истории и видео он поделился в социальной сети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мужчина по имени Алмаз пожаловался на порчу инвалидной коляски и хамство на рейсе из Астаны в Алма-Ату. На кадрах он показал, что коляска теперь не стоит ровно — левая сторона стала ниже правой.

Также пассажир рассказал, что ему нахамили сотрудники авиакомпании. Мужчина заявил, что без проблем прошел регистрацию, однако в зоне выхода на посадку работники Air Astana сообщили ему, что электрическая приставка к коляске не допускается к перевозке. Тогда его задержали.

По словам Алмаза, все это время сотрудники обращались к нему на «ты». Он посчитал это неуважением и дискриминацией маломобильных граждан, за помощью обратился в Комитет гражданской авиации. В авиакомпании же пообещали разобраться в ситуации.

Ранее модель, работающая в сфере инклюзивной моды, лишилась перелета домой после показа в США из-за стюардесс авиакомпании British Airways. Они отказали ей в перелете из-за инвалидности.

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