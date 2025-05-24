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00:24, 24 мая 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об атаке ВС РФ по целям на Украине новыми дронами

Военкор Котенок заявил об атаке ВС России по целям в Одессе новыми дронами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: State Emergency Services of Ukraine / Handout / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России применили новые ударные дроны для поражения объектов в районе Одессы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Сообщается, что данные аппараты визуально схожи с "Ланцетом", но имеют больший размер и усиленную боевую часть», — отметил он.

До этого стало известно, что ВС России в ходе массированного удара по Одессе использовали уникальную модификацию беспилотника «Герань». При этом беспилотники могли быть также оснащены двигателями с увеличенной мощностью.

Ранее эксперт по связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Бескрестнов с позывным Флэш заявил, что ВС России стали точнее бить по целям с помощью корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ).

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