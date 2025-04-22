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16:26, 22 апреля 2025Бывший СССР

На Украине отметили рост точности авиаударов ВС России из-за одного новшества

Украинский эксперт Флэш: ВС России стали точнее бить по целям с помощью КАБ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России стали точнее бить по целям с помощью корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ). Об этом заявил эксперт по связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Бескрестнов с позывным Флэш со ссылкой на украинских военных на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Чтобы всему этому научиться и быстрее развивать меры противодействия, специалистам ВСУ и прочих ведомств нужны образцы новых антенн КАБ, но, к сожалению, солдаты продают их в качестве трофеев посредникам», — подчеркнул эксперт.

Бескрестнов отметил рост точности авиаударов ВС России за последнюю неделю на разных участках фронта и связал его с новшеством в виде нового навигационного чипа. По его словам, изменения в навигации коснулись не только качества приемников внутри КАБ.

Ранее ВС России в ходе массированного удара по Одессе использовали уникальную модификацию беспилотника «Герань». При этом беспилотники могли быть также оснащены двигателями с увеличенной мощностью.

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