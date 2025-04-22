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09:14, 22 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска использовали уникальный дрон при ударе по Одессе

Российские войска использовали дрон-разведчик «Герань» при ударе по Одессе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в ходе массированного удара по Одессе использовали разведывательную модификацию беспилотника «Герань». Об атаке уникальных дронов-разведчиков сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Внимания заслуживает применение, предположительно, разведывательной версии "Герани", которая почти час кружила над городом. Скорее всего, это мог быть некий дрон-скаут для засветки целей и привязки маршрутов», — говорится в публикации.

Отмечается, что дроны-разведчики не несут на себе поражающих элементов, но оснащены передатчиками. При этом ударные беспилотники могли быть также оснащены двигателями с увеличенной мощностью.

В ночь на 22 апреля в Одессе произошла массированная атака. За час в городе прозвучало более 15 взрывов, в ряде районов произошли перебои со светом.

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