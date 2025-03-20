В Одессе за час произошло более 15 взрывов

«Страна.ua»: В Одессе за час произошло более 15 взрывов

В Одессе за час произошло более 15 взрывов, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Воздушные силы Украины предупредили об атаке беспилотников на Одесскую область. Отмечается также, что в ряде районов города произошли перебои со светом.

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал кадры зарева от пожара и уточнил, что местные паблики подтверждают атаку БПЛА.

«В Одессе в течение часа более десяти прилетов. Над городом — зарево от пожара», — написал военкор. По каким именно объектам были нанесены удары, на данный момент не уточняется.

Ранее появились кадры удара российского дрона по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировограде (украинское название — Кропивницкий).

