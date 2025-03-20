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22:21, 20 марта 2025Бывший СССР

Появились кадры удара российского дрона по авиабазе ВСУ

Mash опубликовал кадры удара российского БПЛА по авиабазе ВСУ в Кировограде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegam-канал Mash

Появились кадры удара российского дрона по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировограде (украинское название — Кропивницкий), их опубликовал Telegram-канал Mash.

«Кадры прилета, предварительно, одного из 30 российских БПЛА "Герань" по 17-й базе авиационно-технического обеспечения ВСУ в Кропивницком», — уточняется в материале.

Отмечается, что на этом объекте ремонтируют украинские самолеты Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24. Также сообщается, что была поражена складская зона, резервуары с авиакеросином, топливно-заправочная станция и хранилище боеприпасов.

Ранее об ударе по объекту в Кировограде в ночь на 20 марта сообщал канал «Военная хроника». Он оценил последствия запуска ВС России около 40 БПЛА «Герань» по территории завода «Гидросила АПМ». В результате удара по объекту военной промышленности началась детонация, продолжавшаяся несколько часов.

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