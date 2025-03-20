Стало известно о поражении объектов ВПК Украины в Кировограде

ВС России ударили по объектам военной промышленности в Кировограде

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) в ночь на 20 марта, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Кировоградская промзона — это не просто важный элемент оборонной инфраструктуры Украины», — подчеркнули авторы канала. Отмечается, что расположение Кировограда в глубоком тылу позволило организовать зону для восстановления поврежденной техники Вооруженных сил Украины.

«ВХ» стали известны последствия запуска ВС России около 40 БПЛА «Герань» по территории завода «Гидросила АПМ» в Кировограде. В результате удара по объекту военной промышленности началась детонация, продолжавшаяся несколько часов. Также отмечаются серьезные повреждения помещений завода и железнодорожной инфраструктуры.

Ранее Минобороны России перечислило цели групповых ударов по Украине за неделю. Как уточнили в ведомстве, атаке подверглись объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающей его работу.