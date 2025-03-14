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13:51, 14 марта 2025Россия

В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России заявило о 15 групповых ударах по объектам Украины за неделю
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю 8 по 14 марта Российская армия нанесла 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атаке подверглись объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающей его работу.

Кроме того, ударам российских войск подверглась инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункты временной дислокации украинских воинских формирований, цеха сборки беспилотников, а также места их хранения и подготовки операторов дронов.

Неделей ранее Минобороны сообщало о семи групповых ударах за семь дней. Тогда Российская армия также атаковала объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и другие цели.

ЖЗЛ
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