В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны РФ заявило о семи групповых ударах по объектам Украины за неделю

За неделю с 1 по 7 марта Российская армия нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов, склады с боеприпасами, места производства и хранения беспилотников, а также пункты управления ими. Кроме того, нанесены удары по местам базирования катеров и пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Неделей ранее в Минобороны сообщали девяти групповых ударов за семь дней. Тогда российские войска атаковали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины и другие цели.

21 февраля в ведомстве сообщили, что за все время СВО ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандера-М» поразили больше 1400 целей.