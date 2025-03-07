Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 7 марта 2025Россия

В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны РФ заявило о семи групповых ударах по объектам Украины за неделю
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За неделю с 1 по 7 марта Российская армия нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов, склады с боеприпасами, места производства и хранения беспилотников, а также пункты управления ими. Кроме того, нанесены удары по местам базирования катеров и пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Неделей ранее в Минобороны сообщали девяти групповых ударов за семь дней. Тогда российские войска атаковали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины и другие цели.

21 февраля в ведомстве сообщили, что за все время СВО ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандера-М» поразили больше 1400 целей.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Создатель «Глаза Бога» прокомментировал внимание силовиков к боту

    В смертельном ДТП под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»

    Спасение застрявших на горе в Сочи сноубордистов с помощью вертолета попало на видео

    Боеготовность самолетов ВВС США рекордно снизилась

    В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом

    Европе указали на опасность закупок американского оружия

    Названы взятые под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

    Толпа окружила здание правительства российского региона из-за ветерана СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше