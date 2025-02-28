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12:31, 28 февраля 2025Россия

В Минобороны России рассказали о групповых ударах по объектам Украины за неделю

Минобороны РФ заявило о девяти групповых ударах по объектам Украины за неделю
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю с 22 по 28 февраля Российская армия нанесла девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, атакованы объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего.

«Кроме того, поражались цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — рассказали в Минобороны России.

Неделей ранее в ведомстве сообщали об 11 групповых ударах по объектам на Украине. Тогда российские войска атаковали объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции.

ЖЗЛ
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