Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
«С 15 по 21 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
Поражение было нанесено объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.
Помимо того, удары пришлись по складам с ракетами и вооружением, военным аэродромам, местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских военнослужащих.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Помимо того, были сбиты четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ из США.