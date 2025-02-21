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13:06, 21 февраля 2025Россия

Раскрыты подробности о групповых ударах ВС России по украинским объектам

Минобороны РФ отчиталось об 11 групповых ударах за неделю по украинским объектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 15 по 21 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Поражение было нанесено объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.

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Помимо того, удары пришлись по складам с ракетами и вооружением, военным аэродромам, местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских военнослужащих.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Помимо того, были сбиты четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ из США.

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