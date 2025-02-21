Раскрыты подробности о групповых ударах ВС России по украинским объектам

Минобороны РФ отчиталось об 11 групповых ударах за неделю по украинским объектам

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 15 по 21 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Поражение было нанесено объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.

Помимо того, удары пришлись по складам с ракетами и вооружением, военным аэродромам, местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских военнослужащих.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Помимо того, были сбиты четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ из США.