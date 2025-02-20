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13:01, 20 февраля 2025Россия

Российские войска сбили украинский истребитель

Минобороны России заявило о сбитом средствами ПВО украинском МиГ-29 в зоне СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, войска Вооруженных сил России сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ из США, и 112 беспилотников самолетного типа.

Днем ранее российское оборонное ведомство также отчиталось о сбитом средствами ПВО Миг-29. Район уничтожения самолета в Минобороны не уточнили.

Кроме того, 3 февраля сообщалось, что авиация российских воздушно-космических сил сбила в зоне СВО украинский тяжелый истребитель Су-27.

ЖЗЛ
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