Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Миг-29

Минобороны России заявило о сбитом средствами ПВО украинском истребителе Миг-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) украинский многоцелевой истребитель Миг-29. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки также уничтожены пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и две — JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотника самолетного типа.

Ранее, 3 февраля, Минобороны отчиталось об уничтожении российской авиацией украинского самолета Су-27 в зоне СВО. Подробности о районе поражения тяжелого истребителя в ведомстве не раскрыли.

До этого также появилось видео погони российской ракеты системы «воздух — воздух» за истребителем МиГ-29 ВСУ. На кадрах видно, как истребитель ВСУ маневрирует, меняя курс.