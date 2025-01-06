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14:34, 6 января 2025Россия

Появились кадры погони российской ракеты «воздух — воздух» за МиГ-29 ВСУ

РГ опубликовала кадры погони российской ракеты «воздух — воздух» за МиГ-29 ВСУ
Семен Александров (редактор)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Появились снятые с земли кадры погони российской ракеты «воздух — воздух» за МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовала «Российская газета» (РГ).

«Истребитель улепетывает изо всех сил, отчаянно меняя курс. С земли это выглядит лихим маневром, о чем свидетельствует восхищенный возглас зрителя», — говорится в сообщении издания.

Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский истребитель МиГ-29. В ведомстве отметили, что истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

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