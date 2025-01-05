Минобороны: ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29

Вооруженные силы (ВС) России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В министерстве также добавили, что были нанесены удары по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также было сбито 174 аппарата самолетного типа.

Ранее в Минобороны России заявили, что тульские десантники с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подавили огневые точки ВСУ в курском приграничье. Уточняется, что военные обнаружили в лесопосадке опорный пункт противника в ходе разведывательно-поисковых действий, после чего нанесли удар на огневые позиции.