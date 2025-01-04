Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 4 января 2025Россия

В Минобороны России заявили о подавлении огневых точек ВСУ в курском приграничье

Минобороны России: тульские десантники подавили огневые точки ВСУ у Курска
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тульские десантники с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подавили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

«Подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" тульских десантников продолжают наносить удары по огневым позициям, живой силе и боевой технике ВСУ в приграничных районах Курской области с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что военные обнаружили в лесопосадке опорный пункт противника в ходе разведывательно-поисковых действий, после чего совершили марш на огневые позиции.

В Минобороны также отметили, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотников.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ВСУ в Курской области за сутки составили до 225 военных. Кроме того, было уничтожено два бронетранспортера и три боевые бронированные машины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ленинградской области сбили еще один беспилотник ВСУ

      В США заявили о риске для американской безопасности из-за украинцев

      «Уральские авиалинии» подготовили самолет для рейса из Шарм-эш-Шейха

      Байден ограничит бурение нефтяных скважин на шельфе США

      Загитова рассказала о пожелании себе на новый год

      В Верховной Раде Зеленского обвинили в страданиях половины мира

      Против историка Эйдельман завели еще одно уголовное дело

      Аэропорт Пулково закрыли во второй раз за сутки

      В Минобороны назвали количество уничтоженных средствами ПВО беспилотников ВСУ

      Названы самые популярные у россиян автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше