В Минобороны России заявили о подавлении огневых точек ВСУ в курском приграничье

Минобороны России: тульские десантники подавили огневые точки ВСУ у Курска

Тульские десантники с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подавили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

«Подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" тульских десантников продолжают наносить удары по огневым позициям, живой силе и боевой технике ВСУ в приграничных районах Курской области с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что военные обнаружили в лесопосадке опорный пункт противника в ходе разведывательно-поисковых действий, после чего совершили марш на огневые позиции.

В Минобороны также отметили, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотников.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ВСУ в Курской области за сутки составили до 225 военных. Кроме того, было уничтожено два бронетранспортера и три боевые бронированные машины.