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13:56, 3 января 2025Россия

Российские военные уничтожили свыше 225 бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 225 военных
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России заявило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили до 225 военных. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве также рассказали об уничтожении двух бронетранспортеров, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и артиллерийского орудия.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 47 тысяч бойцов, а также 263 танка и другую технику, рассказали в Минобороны.

Также ранее сообщалось, что российские военные фактически уничтожили группировку ВСУ к югу от Курахово.

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