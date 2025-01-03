Российские военные уничтожили свыше 225 бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 225 военных

Минобороны России заявило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили до 225 военных. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве также рассказали об уничтожении двух бронетранспортеров, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и артиллерийского орудия.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 47 тысяч бойцов, а также 263 танка и другую технику, рассказали в Минобороны.

Также ранее сообщалось, что российские военные фактически уничтожили группировку ВСУ к югу от Курахово.