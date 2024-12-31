В Минобороны раскрыли общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область

МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области почти 46 тысяч бойцов с начала вторжения

Почти 46 тысяч солдат потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область, которое произошло 6 августа. Общие потери украинской стороны на этом направлении раскрыли журналистам в Минобороны (МО) РФ.

В общей сложности, по данным оборонного ведомства, ВСУ лишились 45 980 бойцов. Кроме того, украинские формирования потеряли 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, более 1300 боевых бронированных машин и множество другой военной техники, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

За последние сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, добавили в Минобороны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Российская армия освободила Черкасскую Конопельку и село Агроном в Курской области, а также вплотную подошли к Судже.