Российская армия почти вплотную подошла к Судже

Mash: ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области и подошли к Судже

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили Черкасскую Конопельку и село Агроном в курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области и почти вплотную подошли к Судже», — говорится в публикации.

По данным канала, российская армия уже «стягивает технику и резервы к позициям в двух километрах под Суджей».

Ранее стало известно, что Россия за 2024 год освободила 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Курской области.