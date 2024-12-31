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13:11, 31 декабря 2024Россия

Российская армия почти вплотную подошла к Судже

Mash: ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области и подошли к Судже
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили Черкасскую Конопельку и село Агроном в курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области и почти вплотную подошли к Судже», — говорится в публикации.

По данным канала, российская армия уже «стягивает технику и резервы к позициям в двух километрах под Суджей».

Ранее стало известно, что Россия за 2024 год освободила 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Курской области.

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