ВС РФ в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО и Курской области

Вооруженные силы (ВС) России за 2024 год освободили 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Курской области. Такое число следует из подсчета РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.

К самым значимым успехам года относятся взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Кроме того, был освобожден населенный пункт Работино в Запорожской области, оказавшийся местом ожесточенных боев во время так называемого украинского контрнаступления летом 2023 года.

Отмечается, что к больше всего населенных пунктов освобождено в Донецкой Народной Республике (157). При этом самым успешным месяцем года по числу освобожденных населенных пунктов стал сентябрь (36). Также значительных успехов ВС РФ достигли в декабре, освободив более 30 населенных пунктов.

Ранее группировка войск« Центр» освободила населенный пункт Новооленовка к югу от Покровска в ДНР. До этого сообщалось об освобождении населенного пункта Новотроицкое в ДНР. Успешные наступательные действия проводили подразделения российской группировки войск «Днепр».