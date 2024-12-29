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12:06, 29 декабря 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Новотроицкое, где боевые действия проводили подразделения группировки войск «Днепр». Помимо того, военнослужащим удалось нанести поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное.

За сутки противник потерял больше 480 бойцов, а также артиллерийскую установку Krab, которая была произведена в Польше.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС России взяли под контроль более 70 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области в течение 2024 года.

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