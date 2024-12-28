В ЛНР назвали число взятых под контроль за год населенных пунктов

Марочко: ВС России заняли более 70 населенных пунктов за год

Подразделения ВС России взяли под контроль более 70 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области в течение 2024 года. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко, подводя итоги года.

«В течение года ВС РФ удалось не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами, но и успешно (...) освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР», — заявил эксперт.

По его словам, подразделениям Армии России удалось продвинуться в глубину обороны ВСУ и занять выгодные рубежи.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли около 32 тысяч военнослужащих за декабрь в ЛНР. Он добавил, что в декабре ВСУ предприняли 193 попытки контратаковать и остановить продвижение ВС России в регионе, что на 50 больше, по его словам, чем в ноябре.