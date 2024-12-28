В ЛНР раскрыли потери ВСУ на рубежах региона за декабрь

Марочко: ВСУ потеряли около 32 тысяч солдат в ЛНР в декабре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 32 тысяч военнослужащих за декабрь на рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 31 735 украинских боевиков и наемников», — написал Марочко.

Он добавил, что в декабре ВСУ предприняли 193 попытки контратаковать и остановить продвижение ВС России в регионе, что на 50 больше, по его словам, чем в ноябре.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать, оставляя свои позиции в селе Богуславка Харьковской области, на фоне продвижения российских военных. Он подчеркнул, что инициатива на данном участке фронта остается полностью за российскими войсками.