Марочко: ВСУ будут вынуждены отступать в Харьковской области у Богуславки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступать, оставляя свои позиции в селе Богуславка Харьковской области, на фоне продвижения российских военных. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС .

По его словам, способствовать такому развитию событий может нахождение на возвышенности города Лозовая, взятого армией России 22 декабря. Марочко отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ в настоящее время начали продвигаться по хребту от населенного пункта. Подполковник НМ ЛНР в отставке подчеркнул, что инициатива на данном участке фронта остается полностью за российскими войсками.

«Если скоординировать действия и продвинуться по этому хребту по направлению населенного пункта Богуславка, то, в принципе, мы можем серьезно ударить в тыл противника, и, естественно, он будет вынужден отойти со своих позиций и покинуть данный населенный пункт», — предрек Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал о расстоянии между позициями российских военных и Богуславкой. По его словам, ВС РФ отделяют от населенного пункта три километра.

