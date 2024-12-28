Стало известно расстояние между позициями российских военных и Богуславкой

Марочко: три километра отделяют российских военных от Богуславки

Три километра отделяют российских военных от Богуславки в Харьковской области после взятия Загрызово. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«По моему мнению, после освобождения населенного пункта Загрызово наши войска продолжат выдавливать противника и будут спускаться вдоль Оскольского водохранилища в направлении населенного пункта Богуславка», — рассказал он.

По словам бывшего военного, разделяющая населенные пункты равнинная местность осложнит продвижение российских войск. Он подчеркнул, что несмотря на то, что расстояние между позициями Российской армии и Богуславкой составляет три километра, «легкой прогулкой они не будут», так как украинские военные будут наблюдать перемещение российских войск и наносить по ним удары.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли из поселка Зеленый Гай в Харьковской области из-за угрозы окружения. По словам эксперта, населенный пункт перешел в серую зону