Марочко: ВСУ отошли из Зеленого Гая в Харьковской области из-за угрозы окружения

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли из поселка Зеленый Гай в Харьковской области из-за угрозы окружения. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Зеленый Гай превратился в так называемую серую зону. Противник вышел практически из этого населенного пункта. Есть, конечно, там некоторые маневренные группы, которые работают именно в этом населенном пункте, но сказать, что там есть постоянные позиции украинских боевиков, уже нельзя», — подчеркнул он.

По словам эксперта, населенный пункт перешел в серую зону. Он подчеркнул, что российские военнослужащие «активно работают по противнику». Он также сообщил, что украинские войска используют в качестве укрепленных позиций еще один населенный пункт на западе от Зеленого Гая, который может стать следующим форпостом по направлению к Новоплатоновке.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные используют около 100 беспилотников в сутки под Волчанском в Харьковской области. По его словам, большую часть дронов ВСУ уничтожают бойцы Российской армии.