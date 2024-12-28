Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:06, 28 декабря 2024Бывший СССР

Марочко заявил об использовании ВСУ около 100 дронов под Волчанском

Марочко: ВСУ в сутки используют около 100 беспилотников под Волчанском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сутки используют около 100 беспилотников под Волчанском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие уничтожают большую часть дронов. «Как передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, небо в буквальном смысле жужжит», — рассказал собеседник агентства. Он также указал на усиление постов противовоздушной обороны ВС РФ.

Эксперт также добавил, что освобождение Волчанска осложняет его расположение: город расположен в низине, а часть высот вокруг контролируют как Российская армия, так и подразделения ВСУ.

В начале декабря стало известно, что ВСУ перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление российских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы до 65 миллионов рублей. Изначально речь шла о миллиарде

      Посол рассказал о недовольстве европейцев из-за помощи Украине

      Пытавшаяся поджечь автозаправку россиянка ранее отдала свои деньги мошенникам

      Названа «золотая шестерка» упражнений Шварценеггера

      Россиянам предсказали рост доходов на 111 процентов

      Число бездомных в США достигло исторического максимума

      Крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

      В Казахстане объяснили слова о взрыве баллона на разбившемся самолете

      В российском регионе водитель снегоуборочной машины задавил ребенка

      Беженка из Селидово рассказала об убийстве бойцами ВСУ готовящих им еду супругов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше