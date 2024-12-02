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18:46, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о переброске резервов ВСУ в Волчанск

Ганчев: ВСУ перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление российских войск. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

По его словам, в городе идут позиционные бои. Ганчев подчеркнул, что ВС РФ сдерживают контратаки украинских сил, которые подтягивают новые ресурсы и резервы.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс признал, что российские военные продвигаются на волчанском направлении. Как он утверждал, потери Киева увеличились из-за штурмов, ударов дронами, работы авиации и артиллерии войск России.

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