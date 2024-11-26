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11:55, 26 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ признали увеличение потерь и продвижение России на волчанском направлении

Офицер ВСУ Алекс: РФ продвигается на волчанском направлении, Киев несет потери
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвигаются на волчанском направлении. Это признал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«На волчанском направлении пошла жара», — написал он. По его словам, потери ВСУ увеличились из-за штурмов, ударов дронами, работы авиации и артиллерии войск России.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук перечислил основные трудности Киева на фронте. Среди них он назвал продвижение РФ на направлении Липцы — Волчанск. Кроме того, Матвийчук отметил усиление ударов по Сумской и Черниговской областям Украины.

В конце сентября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские силы перебросили резервы к региону. Как он утверждал, ВСУ удерживали волчанское направление, пытаясь провести контратаки.

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