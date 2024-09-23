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12:06, 23 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о переброске резервов ВСУ в регион

Ганчев: ВСУ перебрасывают резервы к Харьковской области из-за наступления РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы к Харьковской области из-за наступления войск РФ в направлении Купянска и Узлового. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Противник подтянул резервы, держит волчанское направление, пытается контратаковать наши позиции в этом населенном пункте. Сейчас движение наших войск непосредственно к Купянску и Узловому обуславливает подтяжку резервов и со стороны противника», — рассказал он.

Ганчев считает, что командование ВСУ не даст оголить этот участок фронта. По его словам, тогда украинские войска потеряют большую территорию, а российские силы возьмут под контроль все логистические пути.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин признал, что на левобережье Купянска складывается критическая для ВСУ ситуация. Как он уточнил, такая обстановка наблюдается в районе Заосколье.

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      Кристина Есикова
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