На Украине назвали критической ситуацию на левобережье Купянска

Начальник Купянской ГВА Беседин: на левобережье Купянска критическая ситуация

На левобережье Купянска складывается критическая ситуация. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире телемарафона, пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его данным, критическая обстановка складывается в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций. Жители города при этом неохотно эвакуируются, подчеркнул Беседин.

20 сентября подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские силы после интенсивного наступления под Купянском в Харьковской области закрепились на рубежах у города.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянск.