Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 22 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали критической ситуацию на левобережье Купянска

Начальник Купянской ГВА Беседин: на левобережье Купянска критическая ситуация
Андрей Беседин

Андрей Беседин. Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На левобережье Купянска складывается критическая ситуация. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире телемарафона, пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его данным, критическая обстановка складывается в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций. Жители города при этом неохотно эвакуируются, подчеркнул Беседин.

20 сентября подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские силы после интенсивного наступления под Купянском в Харьковской области закрепились на рубежах у города.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянск.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили по-новому бороться с буллингом в школах

      Умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актер

      Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

      Калужский Минкульт заступился за Лолиту Милявскую перед неравнодушной горожанкой

      В США ответили на мнение украинцев об ударах по России фразой «нам плевать»

      В Молдавии прошел марш против проевропейского курса властей

      Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году

      Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

      Геймеры назвали «кончеными тварями» разработчиков Hamter Kombat за раздачу токенов

      На Украине назвали критической ситуацию на левобережье Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше