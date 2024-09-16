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10:45, 16 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные приблизились к перерезанию ведущей на Купянск трассы

Машовец: ВС России приблизились к перерезанию ведущей на Купянск трассы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянску. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Машовец подчеркнул, что российские военные существенно расширили плацдарм в районе села Песчаного. Отмечается, что теперь позиции ВС России находятся приблизительно в трех километрах от сел Кругляковка и Колесниковка.

«Если ничего не поменяется, а я пока не вижу к тому каких-то оснований, противник, очевидно, в течение какого-то ближайшего времени сумеет выйти на левый берег реки Оскол на отрезке Глушковка — Кругляковка и таким образом разрежет наш плацдарм на реке Оскол на две части: меньшую, северную (Купянскую) и большую, южную (Боровая)», — написал он.

Кроме того, Машовец заявил, что российские военные продвинулись на участке между Синьковкой и железной дорогой, которая ведет с севера на Купянск-Узловой.

О продвижении российских военных в районе Песчаного на купянском направлении ранее сообщал украинский аналитический ресурс DeepState. Также сообщалось, что ВС России успешно наступают в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в ДНР.

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      Александр Курбатов
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