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04:34, 20 сентября 2024Бывший СССР

Марочко сообщил о закреплении российских сил на рубежах у Купянска

Марочко заявил, что российские военные закрепились на рубежах у Купянска

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские силы после интенсивного наступления под Купянском в Харьковской области закрепились на рубежах у города, заявил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Сейчас мы закрепились на рубежах возле населенного пункта Купянск и пытаемся купировать те угрозы, которые поступают со стороны противника, тех подразделений, которые расположены на севере и юге Купянска», — указал он.

До этого Марочко рассказал о массированном ударе российских войск по ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что большинство целей находилось на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянску. Машовец подчеркнул, что российские военные существенно расширили плацдарм в районе села Песчаного.

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      Маргарита Пименова
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