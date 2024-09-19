В ЛНР рассказали о массированном ударе по ВСУ под Купянском

Марочко: ВС России нанесли около 100 ударов по ВСУ на купянском направлении

Российские военные нанесли массированный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За истекшие сутки ВС РФ выполнили порядка 100 огневых задач на купянском направлении. Удары были комбинированные: с задействованием различных родов войск», — написал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что большая часть целей находилась на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. В их числе были склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также места скопления военной техники и личного состава ВСУ на второй и третьей линиях обороны.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ под Северском. Он располагался северо-восточнее населенного пункта.