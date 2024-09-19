В ЛНР рассказали о массированном ударе по ВСУ под Купянском

Российские военные нанесли массированный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«За истекшие сутки ВС РФ выполнили порядка 100 огневых задач на купянском направлении. Удары были комбинированные: с задействованием различных родов войск», — написал Марочко.
Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что большая часть целей находилась на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. В их числе были склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также места скопления военной техники и личного состава ВСУ на второй и третьей линиях обороны.
Ранее Марочко сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ под Северском. Он располагался северо-восточнее населенного пункта.