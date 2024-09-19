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09:21, 19 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о массированном ударе по ВСУ под Купянском

Марочко: ВС России нанесли около 100 ударов по ВСУ на купянском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли массированный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За истекшие сутки ВС РФ выполнили порядка 100 огневых задач на купянском направлении. Удары были комбинированные: с задействованием различных родов войск», — написал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что большая часть целей находилась на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. В их числе были склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также места скопления военной техники и личного состава ВСУ на второй и третьей линиях обороны.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ под Северском. Он располагался северо-восточнее населенного пункта.

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      Екатерина Грищенко
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