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08:41, 19 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении ВС России пункта временной дислокации ВСУ под Северском

Марочко: ВС России под Северском уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные в районе Северска уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Благодаря агентурным источникам стало известно о месте дислокации украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее населенного пункта», — рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке. По его словам, военные Вооруженных сил (ВС) России перепроверили полученные данные. После подтверждения информации Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили ПВД украинских бойцов планирующим боеприпасом.

Марочко добавил, что в результате пункт временной дислокации солдат ВСУ был уничтожен. Информация о понесенных армией Украины потерях уточняется.

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      Екатерина Грищенко
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