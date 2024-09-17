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20:22, 17 сентября 2024Бывший СССР

Военкор предрек ожесточенные бои за один из городов в ДНР

Военкор Поддубный: в ДНР будут идти ожесточенные бои за Северск

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Донецкой народной республике будут вестись ожесточенные бои за город Северск. Такое развитие событий на фронте предрек военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram.

«За Северск, выступающий "центром прикрытия" для группировки ВСУ на краснолиманском и славянско-краматорском направлениях, будут идти ожесточенные бои», — написал военкор.

Поддубный добавил, что в настоящее время Вооруженные силы России неспешно, но уверенно продвигаются к Северску. По его словам, на данном участке фронта российские беспилотники постоянно находятся в воздухе и выявляют замаскированные позиции украинских солдат. Военный корреспондент уточнил, что за день на этом направлении насчитываются десятки эпизодов уничтожения техники ВСУ.

Ранее сообщалось о подготовке украинскими бойцами провокации в Северске. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ВСУ хотят обстрелять социальные объекты в городе, чтобы впоследствии обвинить в ударе ВС России.

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      Екатерина Грищенко
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