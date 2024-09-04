Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 4 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ к провокации в Северске

Марочко: ВСУ готовят обстрел Северска для обвинения в ударе российских военных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят обстрел социальных объектов в Северске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, чтобы впоследствии обвинить в ударе российских военных. О подготовке украинских военных к провокации рассказал экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Гаубичному самоходному артиллерийскому дивизиону вооруженных формирований Украины, имеющему на вооружении 155-мм и 122-мм орудия, от украинского командования сухопутными войсками поступило боевое распоряжение по нанесению огневых ударов по гражданской инфраструктуре населенного пункта Северск, с целью получения жертв среди мирного населения и последующим обвинением в обстрелах российской армии», — написал он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что командование украинской армии также рассчитывает при помощи провокации ускорить процесс выезда мирных жителей из города.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали рынок в Донецке. Отмечается, что под удар попал рынок «Сокол» в Кировском районе Донецка.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

      В Молдавии оппозиция подала документы для участия в референдуме

      Россиянин спас двух школьниц от медведя

      Названы возможные сроки старта онлайн-продаж алкоголя в России

      В Москве стало больше электробусов

      Стало известно о подготовке ВСУ к провокации в Северске

      Москвичам пообещали неожиданные выплаты

      Массовое бегство солдат ВСУ из населенного пункта в ДНР попало на видео

      В очередной раз суд оставил в СИЗО блогера Шабутдинова

      Вратарь Сафонов рассказал о недостающих ему во Франции вещах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше