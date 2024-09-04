Стало известно о подготовке ВСУ к провокации в Северске

Марочко: ВСУ готовят обстрел Северска для обвинения в ударе российских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят обстрел социальных объектов в Северске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, чтобы впоследствии обвинить в ударе российских военных. О подготовке украинских военных к провокации рассказал экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Гаубичному самоходному артиллерийскому дивизиону вооруженных формирований Украины, имеющему на вооружении 155-мм и 122-мм орудия, от украинского командования сухопутными войсками поступило боевое распоряжение по нанесению огневых ударов по гражданской инфраструктуре населенного пункта Северск, с целью получения жертв среди мирного населения и последующим обвинением в обстрелах российской армии», — написал он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что командование украинской армии также рассчитывает при помощи провокации ускорить процесс выезда мирных жителей из города.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали рынок в Донецке. Отмечается, что под удар попал рынок «Сокол» в Кировском районе Донецка.