Полковник назвал главные трудности Украины на фронте

Полковник Матвийчук рассказал о трудностях Украины на курском направлении

Украина испытывает самые большие трудности на курском направлении, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о положении Киева на фронте.

«Украина испытывает проблемы на фронте на курском направлении. После ликвидации Ольгинского леса наши войска выходят на границу, где блокируют наступающие части, не дают возможности ротации, не дают возможности подхода резервов с территории Украины. Усилились бомбежки и удары по Сумской и Черниговской областям, что сбивает весь боевой накал украинской армии. На южнодонецком направлении Курахово уже на две трети находится под контролем наших войск, на направлении Липцы — Волчанск наши войска продвигаются, наши части уже в пригороде Купянска», — описал ситуацию он.

По мнению специалиста, удары западным оружием по приграничным российским регионам не нанесли серьезного ущерба с военной точки зрения.

«Все эти удары дальнобойным оружием — да, это неприятно, да, они наносят какой-то ущерб, но критической ситуации на фронте они не вызывают. Удар нашим "Орешником" — это не военная, а политическая акция, которая должна была продемонстрировать союзникам Украины, что мы не зря предупреждаем, и в случае поставок ATACMS, Storm Shadow и SCALP вы можете получить такой "Орешник" и по своей территории», — добавил он.

После одобрения союзников Киев нанес удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по Брянской и Курской областям. В ответ на это Россия ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник».