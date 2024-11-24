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04:26, 24 ноября 2024Мир

В офисе Зеленского отрицают существование ракеты «Орешник». Что на это ответили в России?

Захарова о ракете «Орешник»: Подоляку следует определиться, существует ли Южмаш
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ракеты «Орешник» не существует.

Она напомнила, что днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал ее наличие на вооружении российских войск. Дипломат также указала, что в Киеве много лет отрицали существование Крымского моста, а потом говорили о необходимости его уничтожить.

Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли Южмаш?

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

До этого дипломат высмеяла Владимира Зеленского за то, что политик «накаркал» удар баллистической ракетой. «Зеленский <…> и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — подчеркнула она.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.

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18 ноября 2024

В офисе Зеленского отрицают существование «Орешника»

Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует, это «межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах», а название «выдумал» Владимир Путин.

Нет никаких «Орешников» в России... Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Он также подчеркнул, что использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».

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20 ноября 2024

Зеленский подтвердил удар по Южмашу и попросил у Запада новые системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября подтвердил, что по территории страны был нанесен удар баллистической ракетой. По его словам, российские Вооруженные силы впервые применили по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) новое вооружение. Он отметил, что этот город является вторым по величине в стране.

Политик возмутился отсутствием «сильной реакции мира» на удар «Орешником». Кроме того, как считает Зеленский, российский лидер Владимир Путин «проверяет» партнеров Киева.

Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно

Владимир Зеленский президент Украины

При этом глава государства признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары дальнобойным оружием по российским городам, но указал, что Киев имеет на это «полное право согласно нормам международного права».

Киев запросил у Запада новые системы противовоздушной обороны (ПВО) после атаки новой баллистической ракетой, сообщил украинский лидер.

«По моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами по новым системам ПВО», — сказал Зеленский, отметив, что эта техника способна «защитить от новых рисков».

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